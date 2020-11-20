Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект, существенной повышающий штрафы за нарушения в сфере предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Савастьяновой и Александром Хинштейном, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Так, за предвыборную агитацию вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено предлагается наказывать штрафом на граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальный штраф за это нарушение предусматривает сумму в 100 тыс. рублей.

Изготовление или распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований предлагается карать аналогичными штрафами. Сейчас максимальный штраф составляет также 100 тыс. рублей.

Кроме того, увеличиваются санкции за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных объектов. Штраф может составить также до 500 тыс. рублей. Сейчас максимальный штраф предполагает сумму до 30 тыс. рублей.