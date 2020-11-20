Москва, , 14:46 — REGNUM Генпрокурор России Игорь Краснов, выступая на международном форуме «Уроки Нюрнберга» в Москве, заявил о необходимости принятия закона о детях войны.

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Генпрокурор напомнил, что в некоторых регионах России уже существует такое понятие, как дети войны, и проекты успешно реализуются.

«Вместе с тем на федеральном уровне проект «О детях войны» рассматривается законодателями уже несколько лет (с 2014 года). Полагаю, что работу по его принятию необходимо завершать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Краснов заявил, что в России необходимо на законодательном уровне закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Он уточнил, что изменения требуется внести в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», который был принят ещё 25 лет назад.