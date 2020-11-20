Брюссель, , 15:04 — REGNUM Лидеры стран «Большой двадцатки» должны определить, каким будет мир после пандемии коронавируса. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил 20 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

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"G20 должен определить, каким станет наш мир после этой пандемии», — сказал Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из пандемии миру нужно вынести уроки. Это позволит лучше подготовиться к возможным пандемиям в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции.