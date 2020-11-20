Батуми, Грузия, , 14:43 — REGNUM Представители неправительственных организаций и оппозиционных партий Грузии 20 ноября вышли на акцию протеста возле здания Верховного совета Аджарской Автономной Республики в Батуми, выражая несогласие с итогами голосования на выборах в парламент Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По информации журналистов, активисты обвиняют власти в «фальсификации» выборов и требуют их повторного проведения. Протестующие выстроились живой цепью вдоль здания Верховного совета.

Сообщается, что потом участники акции собираются отправиться к зданию правительства автономной республики.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги проходившего 31 октября голосования на парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. На сегодня, 20 ноября, запланирован третий раунд переговоров между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий в присутствии иностранных послов.

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