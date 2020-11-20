Варшава, , 14:39 — REGNUM Социологический центр Social Changes провел исследование рейтинга польских оппозиционных политиков среди населения республики. Об этом передает Dzitnnik.

Лидером по популярности среди респондентов стал лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня. 19% опрошенных заявили, что именно он является лучшей альтернативой действующей власти.

Второе место с результатом 16% занял Рафал Тшасковский — представитель партии «Гражданская платформа», главный соперник Анджея Дуды на прошедших летом текущего года президентских выборах. В настоящее время этот политик занимает пост мэра Варшавы.

Третье место разделили бывший премьер-министр Польши, а ныне глава Европейской народной партии и депутат Европарламента Дональд Туск, а также один из лидеров националистической партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак. Оба набрали 6% ответов респондентов.

Дальнейшие позиции заняли глава «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш и лидер «Женской забастовки» Марта Лемпарт (набрали по 2%). Следом идут глава «Альянса левых сил» Влодзимеж Чажастый и лидер «Гражданской платформы» Борис Будка (оба набрали по 1%).

Исследование проводилось на общенациональной репрезентативной (по полу, возрасту, месту проживания) выборке жителей Польши из 1049 человек 13−16 ноября 2020 года.