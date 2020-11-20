Берлин, , 14:32 — REGNUM Жителям Германии в период рождественских праздников может быть предоставлена «определённая степень свободы» на фоне пандемии коронавирусной инфекции. О возможном ослаблении карантинных мер для празднования Рождества сегодня, 20 ноября, в ходе заседания фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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При этом она предупредила, что после окончания каникул Германию ждут «очень, очень сложные решения», то есть возможны новые жесткие ограничения.

Как сообщает газета Bild со ссылкой на участников заседания фракции, Меркель планирует выработать на предстоящую зиму стратегию реагирования на распространение коронавирусной инфекции. Эту работу она намерена провести совместно с главами регионов.

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Ожидается, что свои предложения по возможным мерам руководители федеральных земель озвучат уже 25 ноября в ходе видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным института Роберта Коха, входящего в структуру немецкого минздрава, на 20 ноября, за минувшие сутки на территории Германии было выявлено 23 648 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В результате этого общее число носителей SARS-CoV-2 в стране превысило 879,5 тыс. человек.

За семь период пандемии в стране зафиксировано более 13,3 тыс. летальных исходов из-за COVID-19, свыше 579 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

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