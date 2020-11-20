Москва, , 14:31 — REGNUM Роспечать и Россвязь достались в наследство правительственной структуре еще с 90-х годов прошлого столетия. Но всё меняется и адаптируется под новые задачи, которые диктует время, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Эти упразднённые ведомства все-таки имели на сегодняшний день относительно небольшой функционал, который логично встроить в работу профильного ведомства. Удивительно, почему расформированные учреждения просуществовали так долго.

Переход в Минцифру очень своевременный. Информационные войны в цифровом пространстве стали реальностью.

Страны ЕС и США не стесняются инвестировать десятки миллионов долларов в цифровые информационные платформы нашим соседям по СНГ, меняя сознание граждан не в лучшую по отношению к РФ сторону.

Объединение Роспечати и Россвязи с Минцифрой нужно провести в самые сжатые сроки.

Министерство цифрового развития и связи, вероятно, сохранит лучших сотрудников и наймет лучших экспертов для решений стратегических задач в цифровом пространстве. В нем уже давно «орудуют» наши западные «друзья и партнеры», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Он опубликован на сайте Кремля.

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