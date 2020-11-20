Баку, , 14:27 — REGNUM На то, чтобы в полной мере разминировать все территории Нагорного Карабаха, после того, как там прекратились военные действия, понадобится от 10 до 13 лет. Об этом 20 ноября сообщил журналистам глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

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«На обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется пять-шесть лет, а на обезвреживание мин нужно будет больше времени — от 10 до 13 лет», — сказал он.

Также глава ANAMA рассказал, что в настоящее время его агентство составляет дорожную карту для проведения работ по разминированию.

«Отступая, армянские формирования заминировали многие инфраструктурные объекты и даже кладбища. Предстоит разминировать порядка 14 тыс. кв. км территорий», — уточнил Ахмедов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территориях Агдамского района, которые перешли под контроль Баку, начнутся работы по их восстановлению.