Киев, , 14:25 — REGNUM Приход к власти на Украине Владимира Зеленского говорит о том, что технологи Сороса умеют просчитывать варианты приведения «своих людей» к власти за много лет до выборов.

Об этом на брифинге 20 ноября заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий отметил очевидность того, что подкинутый Украине перед президентскими выборами вариант «Вакарчук — Зеленский» был изначально задуман как беспроигрышный.

«На фоне появившегося потока обвинений в отношении погрязшего в преступлениях и коррупции Порошенко, инициаторами которых и были многочисленные агенты Сороса, начиная с Саакашвили и Лещенко, украинцам оставалось только поверить в очередного якобы далекого от политики «спасителя»», — констатировал он.

Депутат добавил, что Вакарчук при этом позиционировался как проамериканский «патриот» (забирая голоса правых), а Зеленский — как объединитель нации, борец за мир и права русскоязычных.

Загородний далее подчеркнул, что уже потом все стало очевидным — когда «соросовские агенты» тут же заняли ключевые посты, начиная с поста премьер-министра.

«Все ключевые отрасли и госпредприятия получили состоящие сплошь из «соросят» набсоветы, всплыли опять все эти саакашвили-шабунины-залищуки-найемы… Сумасшедшие тарифы начали бить новые рекорды. Страна неимоверными темпами стала залезать в долги перед Западом… Вспомнился недавний истеричный телебрифинг Зеленского в окружении самых одиозных «соросят» по поводу решений КСУ. И как он без всякого стеснения сказал, что «рассмотрит кандидатуры» будущих судей, которые представят ему… «зарубежные партнеры». Из небытия вдруг снова возник соросовский автомайдан как «карающий меч революции»…» — заявил народный депутат.

Увы, не для того Сорос и США потратили «на демократию» в Украине многие миллиарды долларов, чтобы так просто предоставить украинцам право самим решать судьбу, отметил Загородний.

«Поэтому наши враги — это даже не Зеленский и не эта группа хорошо оплачиваемых за счет украинского народа агентов Сороса, которых он может менять хоть каждый день, наш враг — это наши доброхоты, «зарубежные партнеры»» — подчеркнул парламентарий.

Также Загородний напомнил, что за много лет на Украине так и не увидели работы «главного по реформам» Саакашвили, который, являясь сегодня гражданином Украины, активно вмешивается в политические события в Грузии. Характерна судьба того же Абромавичуса, который, «будучи литовцем, учился на деньги Сороса в Эстонии, с 2008 года скупал украинские банки от имени East Capital, а с 2014-го начал ошиваться уже в структурах украинской власти».

«Это он опекал кандидата в президенты Зеленского и обеспечивал «связи с бизнесом». Уволенный из «Укроборонпрома», Абромавичус тут же осел в набсовете «Ощадбанка» по квоте… президента Украины. Оказывается, и там Президент имеет свои официальные квоты!», — возмутился оппозионный политик.

Говоря о «соросятах», парламентарий отметил, что в Турции, и не только в этой стране, после известных событий были ликвидированы организации Сороса. Но Украине на такой сценарий рассчитывать не приходится.

«Сегодня ставленник одиозного олигарха в Армении Пашинян, который привел страну к катастрофе в Карабахе, пожинает плоды. В Ереване неделю назад центр Сороса был разгромлен протестующими… Я думаю, что очень скоро «соросята» начнут сливать и Зеленского. В этот момент надо внимательно посмотреть на «новые лица», и станет ясно, кого нам Сорос приготовил в качестве следующего «спасителя», или «мессии». «Соросиная» ферма в Украине работает без перебоев», — резюмировал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Загородний.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук (занимал пост с августа 2019 по марта 2020 года) и многие члены его правительства действительно много лет работали в грантовых организациях, функционирующих на средства фонда Джорджа Сороса.