20 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Дубна, Московская область, , 14:23 — REGNUM Федеральная налоговая служба России (ФНС) обзавелась долгожданным центром обработки данных, который позволит значительно снизить издержки на получение информации как органам власти, так и бизнесу и рядовым гражданам. Об этом 20 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии запуска нового Центра обработки данных Федеральной налоговой службы в Дубне.

ADR9950 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Открытие центра позволит Федеральной налоговой службе стать поставщиком данных для всех федеральных органов исполнительной власти, для людей, для бизнеса, которые столь необходимы в сегодняшнее непростое время», — заявил Мишустин.

«Это возможность создать платформу для выплат социальных, возможности помощи бизнесу, возможности так или иначе проверить своего контрагента и получить быстро информацию», — указал он.

Федеральный центр обработки данных ФНС в Дубне Дарья Антонова © ИА REGNUM

Решение о создании таких центров правительство России приняло в 2011 году. Для этого, в частности, были выбраны города Дубна и Городец.

Михаил Мишустин во время посещения Федерального центра обработки данных ФНС в Дубне Дарья Антонова © ИА REGNUM

Первые очереди центров обработки данных были запущены ещё в 2015 году, а в 2020 году завершилось строительство второй очереди.

Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Татьяна Голикова и Андрей Воробьёв посетили Федеральный центр обработки данных ФНС в Дубне Дарья Антонова © ИА REGNUM

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Мишустина, это «значимое событие для всей системы налоговых органов» и хороший подарок к 30-летнему юбилею российской налоговой службы.