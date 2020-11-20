Дубна, Московская область, 20 ноября 2020, 14:23 — REGNUM Федеральная налоговая служба России (ФНС) обзавелась долгожданным центром обработки данных, который позволит значительно снизить издержки на получение информации как органам власти, так и бизнесу и рядовым гражданам. Об этом 20 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии запуска нового Центра обработки данных Федеральной налоговой службы в Дубне.
«Открытие центра позволит Федеральной налоговой службе стать поставщиком данных для всех федеральных органов исполнительной власти, для людей, для бизнеса, которые столь необходимы в сегодняшнее непростое время», — заявил Мишустин.
«Это возможность создать платформу для выплат социальных, возможности помощи бизнесу, возможности так или иначе проверить своего контрагента и получить быстро информацию», — указал он.
Решение о создании таких центров правительство России приняло в 2011 году. Для этого, в частности, были выбраны города Дубна и Городец.
Первые очереди центров обработки данных были запущены ещё в 2015 году, а в 2020 году завершилось строительство второй очереди.
По словам Мишустина, это «значимое событие для всей системы налоговых органов» и хороший подарок к 30-летнему юбилею российской налоговой службы.