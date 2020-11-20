Ереван, , 14:29 — REGNUM Граждане Армении не должны соглашаться на должности, которые им предлагает премьер-министр Никол Пашинян. Об этом говорится в обращении бывшего директора Службы национальной безопасности Армении, лидера оппозиционной партии «Родина» Артура Ванецяна, опубликованном на странице партии в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Ванецян отметил, что Пашинян в настоящее время предлагает соотечественникам, в том числе имеющим заслуги и авторитет, становиться министрами и другими должностными лицами. Однако Пашинян «уступил родину», он причастен к гибели тысяч людей, разрушениям.

«Обращаюсь ко всем, кому Пашинян предложит должности: приняв его предложение, вы сразу же станете соавтором его предательства, будете делить с ним ответственность», — заявил экс-глава СНБ Армении.

Он добавил, что многие люди, которые хотят в непростой период помочь своей стране, смогут скоро сделать это, но без Пашиняна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении оппозиция требует отставки Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Бывший глава СНБ Армении снова вызван в следственную службу страны

А также: Пашинян представил план работы правительства Армении