Дубна, Московская область, , 14:18 — REGNUM Грантовая поддержка молодых российских учёных будет продолжена. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 20 ноября в ходе встречи с представителями градообразующих предприятий подмосковной Дубны.

«Без сомнений, мы продолжим грантовую поддержку [молодых ученых]», — заверил Мишустин.

Правительство продолжит выделять в том числе так называемые стомиллионные гранты, а также развивать фундаментальные программы, связанные с поддержкой науки, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин также заявил об особой роли в решении масштабных научных проектов, которая отводится сегодня российским регионам.

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