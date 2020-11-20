Киев, , 14:15 — REGNUM «Карантин выходного дня» является неэффективным и на Украине следует вводить жёсткий карантин на срок в три недели. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

«Если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается», — отметил он.

Чиновник уверен, что правительство должно предварительно разработать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, компенсировать людям потерянные доходы.

«Надо идти на трёхнедельный карантин. Всё остальное — это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25−30 тысяч человек в день», — подытожил Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ходе общения мэров городов с членами правительства Украины поднимался вопрос о возможном введении жёсткого трёхнедельного карантина.

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