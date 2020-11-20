Киев, 20 ноября 2020, 14:15 — REGNUM «Карантин выходного дня» является неэффективным и на Украине следует вводить жёсткий карантин на срок в три недели. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.
Чиновник уверен, что правительство должно предварительно разработать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, компенсировать людям потерянные доходы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в ходе общения мэров городов с членами правительства Украины поднимался вопрос о возможном введении жёсткого трёхнедельного карантина.
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