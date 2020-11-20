Ереван, , 14:11 — REGNUM Указ о назначении на должность министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна, вместо ранее покинувшего данный пост Давида Тонояна, подписал армянский президент Армен Саркисян. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба президента республики.

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«Назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения», — говорится в указе армянского лидера.

Также другим указом Саркисян освободил от данной должности Давида Тонояна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава минобороны Армении Давид Тоноян подал прошение об отставке.