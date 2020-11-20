Москва, , 14:10 — REGNUM В МИД РФ разочарованы позицией США и Украины по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, которая была принята в Третьем комитете 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в официальном комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ 20 ноября, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Вызывает разочарование решение делегации США поставить столь важный документ на голосование в год 75-летия Победы над нацизмом и учреждения Нюрнбергского трибунала, — подчеркнула Захарова. — Кто бы мог подумать, что спустя столько лет некоторые члены Организации, прикрываясь надуманной заботой о свободе слова, будут выступать против усилий по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом, идеологией расового превосходства и другими видами нетерпимости, пренебрегая своими обязательствами по основным правозащитным договорам».

Дипломат подчеркнула, что на этом фоне «воодушевляет широкая и неизменная поддержка российской инициативе, оказанная приверженными борьбе с героизацией нацизма государствами».

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Захарова подчеркнула, что резолюция вносит весомый вклад в борьбу с героизацией нацизма и неонацизмом, сохранение исторической памяти об уроках Второй мировой войны и в дело искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Напомним, 18 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята инициированная Российской Федерацией резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Соавторами документа помимо России стали ещё 58 стран из всех регионов мира. Резолюцию поддержало абсолютное большинство государств-членов ООН — 122. Против вновь выступили только две страны — США и Украина. 53 делегации, в том числе страны-члены Евросоюза, воздержались.

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