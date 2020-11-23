Москва, , 06:23 — REGNUM Меморандум, подписанный 11 ноября министрами обороны России и Турции, предусматривает создание совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня. О том, поможет ли такое продвижение турецкого влияния к самому очагу конфликта «формированию твёрдой основы для урегулирования», рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Российские военные, осуществляющие миротворческую миссию, будут вынуждены действовать под наблюдением представителей страны, настроенной, очевидно, недружелюбно. Если брать в расчет исторические аналогии, то можно вспомнить передачу советской стороне города Брест, захваченного войсками гитлеровской Германии в 1939 году.

Тогда руководство Советского Союза сознательно проводило политическую линию на оттягивание начала огромной войны. Но для чего такое взаимодействие с Турцией проводит российский президент Владимир Путин? Читайте статью Михаила Демурина «Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана».