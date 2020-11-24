Варшава, , 02:54 — REGNUM До сих пор внешняя политика правящей польской партии «Право и Справедливость» строилась на ура-патриотическом видении особого польского подхода, который переломит «неправильные» идеологические подходы Евросоюза. О том, почему теперь этот подход может привести Польшу к выходу из Евросоюза, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Угроза Польши наложить вето на семилетний проект бюджета Евросоюза получила предупреждение государственного министра по делам Европы Михаэля Рота. Михаэль Рот предупредил, что «угрозы не помогут», а возможное блокирование бюджета ЕС назвал действием вопреки собственным интересам. Но правящая польская партия «Право и Справедливость» глубоко уверенна в своем способе утверждать польские интересы, защищая их от «евросоюзовской диктатуры».

В действительности, благодаря такому подходу, клин между западноевропейскими членами ЕС и Польшей вбивается все глубже и «бюджетные угрозы» это яркий, но не единственный эпизод. Сможет ли Польша свернуть сс траектории, очевидно ведущей ее к выходу из ЕС? Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша движется по маршруту «ЕС — Polexit»».