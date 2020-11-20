Москва, , 14:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сербскому коллеге Александру Вучичу в связи с кончиной патриарха Сербской православной церкви Иринея. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой — кончиной его святейшества патриарха Сербского Иринея», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что усилия патриарха Иринея, направленные на продвижение высоких духовных ценностей и на укрепление единства православного мира, трудно переоценить.

Как сообщало ИА REGNUM, патриарх Ириней скончался 20 ноября утром, после того, как 4 ноября заразился коронавирусом и был отправлен на лечение в военно-медицинский центр в Карабурме.

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