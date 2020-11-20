Москва, , 14:03 — REGNUM Подписанный президентом РФ указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», в соответствии с которым упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь) не что иное как продолжение задекларированного ранее реформа государственного управления в целях оптимизации государственного аппарата, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова, д. э. н., профессор Руслан Абрамов.

«Решение предсказуемое и приведено целях совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров и решения приоритетных задач в области цифровой экономики.

Функции упразднённых ведомств будут переданы Минцифре, и она становится правопреемником упраздненных агентств, включая обязательства, возникшие в результате исполнения судебных решений.

Как сказали в ведомстве, что сотрудники упраздняемых ведомств смогут продолжить работу в министерстве. Однако это скорее вопрос временный, так как согласно заявленной реформе госуправления в целом предполагает сокращение почти 1,2 тыс. должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти и более 33,5 тыс. в территориальных отделах. И скорее это коснется в том числе и Минцифры.

Кроме того, будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств. То есть это начало масштабной работы. И подобная работа предполагалась и напрашивалась давно. Раздувание штатов государственного аппарат говорили и ранее. Но никак не «доходили руки».

И если разум и опыт не может заставить понять, что такое оптимизация, и что она давно назрела, то пандемия всех заставит и научит оптимизироваться.

Это, безусловно, должно эффективно сказаться на работе чиновников, скорости принимаемых ими решений и повисит качество этих решений в целом качество государственного управления», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи.

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