Москва, , 05:50 — REGNUM Организация ШОС, с учетом исторических культурных традиций входящих в нее России и Китая, может со временем вырасти во что-то, превосходящее понятие «оборонительного блока» в обыденном понимании. О том, как прошел недавно закончившийся саммит ШОС и какие задачи видят как главные на текущий момент участники этой организации, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Заседание Совета глав государств – членов ШОС (в режиме видеоконференции) Kremlin.ru

Россия и Китай, как государства, стоявшие у истоков ШОС в 2001—2002 годах во многом определяют и облик и стратегию этой организации. Поэтому так важны выступления лидеров России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, содержащие как указания на угрозы, с которыми придется столкнуться странам Евразии, так и на потенциал роста соседей по континенту, собравшихся в ШОС. Особенно возрастает роль содружества России, Китая и других участников ШОС в последние годы, когда все очевиднее становится смена эпохи американского лидерства на время непредсказуемой турбулентности.

Причем рыхлые организации, те, которые ставят перед собой исключительно экономические задачи, вряд ли смогут удержаться на гребне происходящих в мире перемен. Поэтому в нынешних условиях надежды, возлагаемые на ШОС несравнимы с теми, которые соотносятся с тем же БРИКС. Читайте статью Владимира Павленко «Саммит ШОС и российско-китайская альтернатива будущего».