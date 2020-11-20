Париж, , 14:16 — REGNUM Недопустимо ставить под сомнение в Грузии честность членов миссии наблюдателей на выборах от Парламентской ассамблеи Совета Европы. С таким заявлением, как сообщает 20 ноября пресс-служба ассамблеи, выступил председатель ПАСЕ Рик Дамс, отвечая на нападки со стороны политических деятелей Грузии.

«Я глубоко сожалею о необоснованных нападках некоторых политических представителей в Грузии на личную неприкосновенность главы делегации ПАСЕ, наблюдавшей там за выборами, — процитировали в пресс-службе Дамса. — Честность международной наблюдательной миссии не может быть поставлена под сомнение».

Председатель ПАСЕ подчеркнул, что позиция главы миссии наблюдателей является позицией ассамблеи и призвал представителей всех политических сторон отказаться от необоснованных обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии и неформальный лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаил Саакашвили возмутился тем, что делегация ПАСЕ признала итоги выборов в парламент Грузии, на которых ЕНД проиграла. Саакашвили заявил, что глава этой делегации Тини Кокс якобы является российским агентом.

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