Москва, , 14:03 — REGNUM Отдельные встречи во время саммита «Большой двадцатки» (G-20), включая руководителей Саудовской Аравии и действующего президента США Дональда Трампа, у президента России Владимира Путина не запланированы. Об этом 20 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, запланированы ли у Путина встречи двустороннего характера, включая руководство Саудовской Аравии и нынешнего американского лидера.

Также он добавил, что главной темой онлайн-саммита G-20, который пройдет 21−22 ноября, станет борьба с пандемией коронавирусной инфекции и ее последствиями в социально и экономической сферах.

«В этом году для всех есть одна близкая, важная тема: это тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире», — отметил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают заявление председателя СК РФ Александра Бастрыкина об ответственности за осквернение памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.