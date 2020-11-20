Нур-Султан, , 13:53 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Казахстана провела перерегистрацию двух политических партий, принимающих участие в выборах в январе 2021 года. Об этом заявил заместитель министра юстиции Азамат Амиргалиев.

По его словам, 11 ноября проведена перерегистрация политической партии «Бірлік» («Единство») в политическую партию Adal («Справедливость»). Перерегистрация проведена во всех 17 филиалах.

12 ноября Коммунистическая народная партия Казахстана прошла перерегистрацию как «Народная партия Казахстана». Регистрацию также прошли все 17 филиалов партии.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана пройдут 10 января 2021 года.

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