Белград, , 13:50 — REGNUM Правительство Сербии на сессии 20 ноября приняло решение, позволяющее гражданам Албании въезжать на территорию Республики Сербии без загранпаспорта при предъявлении действующего биометрического внутреннего паспорта. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Это решение является результатом подписанного межгосударственного соглашения между двумя странами, которое облегчит беспрепятственное перемещение лиц, товаров и капитала.

Напомним, премьер-министры Сербии, Албании и Северной Македонии 9 ноября на видеоконференции, посвящённой созданию «мини-Шенгена», подписали, помимо вышеупомянутого документа, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.