Баку, , 13:49 — REGNUM Открытие коммуникаций на территории Нагорного Карабаха может привести к устойчивому миру в данном регионе. Такое мнение 20 ноября высказал азербайджанский президент Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.

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Как напомнил азербайджанский лидер, по трехстороннему заявлению, которое было подписано 10 ноября, будут открыты все коммуникации и, как он считает, автодорога Агдам — Ханкенди (Степанакерт. — Прим. ред.) — Шуша.

«Считаю, что открытие коммуникаций, в том числе дорог и коммуникаций, соединяющих Нахчыванскую АР (Нахичеванскую автономную республику. — Прим. ред.) с главной частью Азербайджана, внесут лепту в устойчивый мир в регионе», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху в полной мере соответствует интересам Азербайджана.