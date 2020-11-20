Челябинск, , 13:45 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области определились с руководителем города на ближайшие пять лет. Муниципалитет возглавила Людмила Шеболаева, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пишет Накануне.Ru. за неё проголосовали 15 из 17 депутатов. Всего на этот пост претендовали два человека, в том числе и первый вице-мэр Пётр Мошкин.

Шеболаева стала мэром в 2010 году. А перед этим она являлась заместителем главы города по социальной сфере. Кроме того, женщина трудилась в должности замглавы Калининского района Челябинска.