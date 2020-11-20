Будапешт, , 13:39 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос заказа Будапештом вакцины от коронавируса в России и Китае должен быть рассмотрен с точки зрения здравоохранения, а не политики. Об этом сообщает агентство MTI.

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«Рассматриваю вакцину не как политический вопрос, а как вопрос здравоохранения, необходимо спасать жизни. Если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна заказать их», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна ведет переговоры о возможности закупки вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с Китаем и Израилем.

Однако в Еврокомиссии заявили, что страна Европейского союза, которая закупит за рубежом вакцину, не прошедшую сертификацию в ЕС, будет наказан.

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