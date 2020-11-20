Москва, , 13:37 — REGNUM Снижение количества рабочих поездок президента РФ Владимира Путина по регионам России не говорит о том, что глава государства стал меньше интересоваться и уделять внимания происходящему в субъектах РФ. Об этом сегодня, 20 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В этом году интенсивность поездок снижена, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — По понятным причинам».

При этом Песков подчеркнул, что это «не в ущерб работе президента с руководством регионов и не в ущерб вниманию президента к региональным проблемам».

Что касается запланированной на 1 декабря поездки российского лидера в Тюменскую область, то, по словам Пескова, на этот счёт пока никаких сообщений пресс-служба не делала.

«Мы всегда своевременно сообщаем о региональных поездках главы государства», — отметил пресс-секретарь Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент РФ Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Санкт-Петербург. На борту нового линейного дизельного ледокола «Виктор Черномырдин» он провёл встречу с губернатором Севернйо столицы Александром Бегловым. Обсуждались вопросы противодействия коронавирусной инфекции и перспективы развития метрополитена в городе.