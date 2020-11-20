Ялта, Крым, , 13:34 — REGNUM Депутаты Ялтинского городского совета согласовали назначение Янины Павленко на должность первого заместителя главы администрации Ялты, решение принято 20 ноября на 21-й внеочередной сессии Ялтинского городского совета II созыва. Об этом ИА сообщили в пресс-службе администрации города.

«Общий трудовой стаж Янины Петровны составляет 22 года, из которых 15 лет она работает на руководящих должностях. У неё 4 высших образования, в том числе в сфере государственного управления и юриспруденции, также Янина Петровна — кандидат наук государственного управления по специальности «Местное самоуправление», — сообщил, представляя кандидатуру Павленко, первый заместитель главы администрации Ялты Артём Мальцев.

За согласование назначения проголосовали 24 из 26 присутствовавших в зале депутатов. На этом же заседании депутаты согласовали назначение Артёма Мальцева на должность заместителя главы администрации Ялты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что предложил руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Павленко принять участие в конкурса на пост главы администрации Ялты. Прежний глава Иван Имгрунт скончался в октябре, причиной смерти стал тромбоз лёгочной артерии на фоне коронавируса.

Добавим также, что 18 ноября стало известно о том, что акции крымского винодельческого объединения «Массандра» на общую сумму 5,3 млрд рублей выставлены на продажу.

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