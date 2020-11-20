Баку, , 13:33 — REGNUM Трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху в полной мере соответствует интересам Азербайджана. Об этом 20 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.

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По словам лидера Азербайджана, конфликт в Нагорном Карабахе, по его мнению, исчерпан, и теперь власти страны будут ускорять свой путь развития, как они добились этого в ходе военных действий

«Наши солдаты и офицеры показали свою силу. Мы показали свою силу и на политической арене, и трехстороннее заявление полностью отвечает нашим интересам», — подчеркнул Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что в случае, если в Армении к власти придут «здоровые силы», власти Азербайджана готовы установить с Ереваном нормальные отношения.