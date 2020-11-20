Москва, , 13:28 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов опасается, что принятие закона о дистанционном образовании приведет к тому, что «удалёнка» станет нормой, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

«Документ вроде бы рамочный, наделяет Министерство просвещения и Министерство науки полномочиями для разработки различных методик внедрения дистанционного образования, но на самом деле тема не простая. К сожалению, пандемию пытаются использовать, чтобы «удалёнку» сделать нормой», — заявил Миронов.

По его мнению, массовый перевод на дистанционное обучение должен применяться только как крайняя мера в условиях чрезвычайной угрозы, а все параметры удалённого обучения должны быть жёстко регламентированы.

Законопроект закрепляет за Минпросвещения и за Минобрнауки полномочия вводить в России режим дистанционного обучения в условиях повышенной готовности, ЧС и иных форс-мажорных обстоятельствах. Кроме того, профильные министерства должны будут прописать регламент длительности уроков и выставления оценок в условиях онлайн-обучения.

Предполагалось, что законопроект Госдума обсудит на заседании 18 ноября, однако по решению профильного комитета он был перенесен на более поздний срок.

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