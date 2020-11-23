Ватикан, , 03:39 — REGNUM Папа Римский Иоанн Павел II был замечательным человеком во многих отношениях, но культ его должен быть пресечен, считают в американском издании NationalCatholicReporter.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание пишет, что польский папа принимал решения с катастрофическими последствиями. Так, отчет Ватикана о карьере опального экс-кардинала Теодора Маккаррика является свидетельством того, что первое десятилетие XXI века навсегда будет омрачено катастрофическими и бессердечными решения понтифика. Умышленно подвергая риску детей и юношей, Маккаррик нанес ущерб Церкви во всем мире. К тому же, он оказался дурным примером для епископов, игнорирующим рассказы жертв жестокого обращения. Согласно отчету Ватикана, решение Иоанна Павла II назначить Маккаррика архиепископом Вашингтона в 2000 году было принято вопреки предупреждениям его советников самого высокого уровня по обе стороны Атлантики.

Понятно, что Иоанна Павла II чтят, вокруг него сформировался живой культ. Но принимая во внимание то, что стало известно сейчас о долгосрочных последствиях его решений, американские католические епископы на своей ближайшей конференции должны обсудить вопрос об обращении в Ватикан с просьбой официально пресечь культ Иоанна Павла II, считает издание.

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