Киев, 20 ноября 2020, 13:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран «Большой семёрки» (G7), что глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник сохранит свой пост. Об этом сообщила 19 ноября пресс-служба офиса президента Украины.
Чиновник сохранит свой пост, несмотря на то, что Конституционный суд Украины ранее признал его назначение незаконным.
Сам Сытник, также присутствовавший на встрече с послами G7, заявил, что согласен с позицией Зеленского и не видит существенных угроз работе НАБУ.
Напомним, ранее журналисты украинских СМИ уличили офис президента Украины в подтасовке результатов голосования за петицию об отставке Сытника.
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