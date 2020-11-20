Киев, , 13:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заверил послов стран «Большой семёрки» (G7), что глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник сохранит свой пост. Об этом сообщила 19 ноября пресс-служба офиса президента Украины.

Чиновник сохранит свой пост, несмотря на то, что Конституционный суд Украины ранее признал его назначение незаконным.

«Президент подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» в данный момент не создаёт никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора», — рассказали в пресс-службе.

Сам Сытник, также присутствовавший на встрече с послами G7, заявил, что согласен с позицией Зеленского и не видит существенных угроз работе НАБУ.

Напомним, ранее журналисты украинских СМИ уличили офис президента Украины в подтасовке результатов голосования за петицию об отставке Сытника.

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