Москва, , 13:23 — REGNUM Россия в пределах своей юрисдикции будет жёстко наказывать за оскорбление исторической памяти, связанной с событиями Великой Отечественной войной, причём это может коснуться и иностранных граждан. Об этом сегодня, 20 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина об ответственности за подобные поступки и действия.

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Он уточнил, что привлечение к ответственности граждан другого государства в этом случае возможно, если речь идёт о «скажем так, цифровом или ином присутствии на территории РФ».

При этом трансграничный характер данных мер исключается, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Если речь идёт о каких-то проявлениях только в других странах — вы знаете, что мы сами критикуем, например, Соединённые Штаты за различные трансграничные попытки распространения своего законодательства. И сами этим не занимаемся», — сказал Песков.

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Он также добавил, что Россия продолжит самую активную работу «на международной арене с партнёрами в плане развития сотрудничества в мемориальной части».

Напомним, ранее в ходе выступления на открытии в Москве международного форума «Уроки Нюрнберга» председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предупредил всех, кто глумится над памятью участников Великой Отечественной войны, в том числе и в интернете, об ответственности. Он подчеркнул, что каждый получил за такие поступки «в соответствии с действующим законодательством РФ».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал подобные заявления Бастрыкина, заявив, что «нужно достаточно жёстко наказывать по закону всех тех, кто это делает».