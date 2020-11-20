Москва, , 13:19 — REGNUM Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил о необходимости закрепить факт геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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«Одной из политических, правовых и нравственных задач нашего форума является консолидация наших усилий в выработке единых позиций признания и сегодняшнего закрепления факта геноцида советского народа», — сказал Бастрыкин на международном форуме «Уроки Нюрнберга» в Москве.

По его словам, Следственный комитет расследует в том числе общеизвестные факты, по которым вносят некоторые корректировки и детализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что забвение решений Нюрнбергского процесса над лидерами нацистов грозит безопасности всего человечества. Долг всего мира — защищать итоги Суда народов.

Генпрокурор РФИгорь Краснов предложил на законодательном уровне закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

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