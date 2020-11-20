Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Все представители оппозиционных партий Грузии, которые в ходе выборов получили право на вхождение мандат, неизбежно станут депутатами, даже если будут против этого. Об этом 19 ноября заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави 2».

Оппозиционные партии отказались входить в парламент из-за «сфальсифицированных выборов». Как отметил Кобахидзе, «Грузинская мечта» уже имеет право на 76 мандатов, что позволяет набрать кворум в парламенте и без оппозиции.

«В любом случае, какая бы позиция ни была у соответствующих депутатов, все 150 будут считаться депутатами, после того, как на первом заседании 76 депутатов, то есть большинство, подтвердят их полномочия», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что депутаты парламента, по грузинскому законодательству, имеют право подать заявление о выходе из состава законодательного органа, но окончательное решение по этому поводу будет приниматься на основании голосования.

«Это механизм против шантажа. Парламент может не голосовать по вопросу их выхода из парламента», — отметил секретарь правящей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 20 ноября запланирован третий раунд переговоров между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиции.

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