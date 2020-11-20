Баку, , 13:18 — REGNUM В случае, если в Армении к власти придут «здоровые силы», азербайджанские власти готовы установить с Ереваном нормальные отношения. Об этом 20 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.

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По словам азербайджанского лидера, в настоящее время в Армении идет «глубокий внутренний кризис».

«Скорее всего, после этого кризиса к власти в Армении придут здоровые силы. Если будет так, мы готовы к установлению нормальных отношений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе военным путем было правом Азербайджана.