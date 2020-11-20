Москва, , 13:16 — REGNUM Жизнь человека и неотъемлемое право на неё стали основой морально-политической системы, сложившейся в мире после суда над нацистами в Нюрнберге. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, выступая 20 ноября напленарном заседании форума «Уроки Нюрнберга» в Москве.

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«Приговор, вынесенный судом народов, послужил фундаментальным вкладом в будущее всего человечества», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что новая система морально-политических координат возвысилась после кропотливого сбора свидетельств гитлеровских преступлений. Точкой отсчёта для неё послужил человек, его главное и неотъемлемое право на жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин призвал не забывать решения Нюрнбергского процесса над лидерами нацистов. Это грозит безопасности всего человечества, заявил он.

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