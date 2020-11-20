Будапешт, , 13:08 — REGNUM Министр юстиции Венгрии Юдит Варга в интервью для польского телеканала TVP Info раскритиковала политику Брюсселя, обвинив его в попытках «идеологизировать» Евросоюз.

Варга подчеркнула, что привязка порядка распределения бюджета ЕС между странами-членами к тому, как соблюдается принцип верховенства закона в их внутренней политике не имеет ничего общего с законом и справедливостью.

«Речь идет о политическом и идеологическом давлении на Венгрию и Польшу. И если бы мы уступили Брюсселю, мы в будущем придем к тому, евробюрократы смогут шантажировать и наказывать любую страну ЕС только за отказ принять их миграционную политику и идеологию», — сказала она.

Министр также добавила, что эти шаги Брюсселя противоречат верховенству закона, европейским ценностям, демократии и европейской концепции идентичности. По её словам, в последние годы «Брюссель занимается идеологизацией Евросоюза, пытаясь принудить все страны принять те ценности, которые он считает единственно верными».

»Наша позиция такая, что определять нашу внутреннюю политики должны граждане Венгрии», — подчеркнул Варга.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений». Речь идет о постановлении, связывающем выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона.

16 ноября к данной позиции присоединилась Польша. Республика официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы.

Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимая его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран, поэтому требуют отменить данное правило.