Москва, , 13:06 — REGNUM Предложение снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 1 км/ч социально чувствительно и опасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитке Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы удивлены такой позицией… Эту тему остановили, решили, что нештрафуемый порог не нужно трогать, этот вопрос стал социально чувствительным, не нужно граждан будоражить». — заявил Нилов.

Он обратил внимание на то, что все больше случаев выведения гражданами из строя камер.

«Камеры устанавливают с нарушениями, наблюдаем беспредел с камерами, хаос, еще и желание использовать новые алгоритмы, фиксация телефона, непристегнутого ремня, — это все вызывает ненависть и бьет по всей власти», — отметил парламентарий.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 1 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог превышения скорости составляет 20 км/ч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч