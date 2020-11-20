Москва, , 13:04 — REGNUM Дипломатические службы США и службы протокола в администрации президента Америки могли саботировать планы главы Белого дома Дональда Трампа встретиться с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал слова Мадуро о том, что американский истеблишмент не позволил Трампу встретиться с президентом Венесуэлы.

«Чисто психологически это выглядит убедительно. Мы помним историю с Ким Чен Ыном, когда очень острая психологическая ситуация разрядилась через непосредственное общение с Трампом. С этой встречи оба ее участника вышли чуть ли не друзьями, — сказал Кагарлицкий. — Видимо, такова манера Трампа — встретиться лично и буквально «перетереть» и снять остроту проблемы. Так что, учитывая психологические качества Трампа и Мадуро, я думаю, что оба этих человека могли бы найти общий язык, так как у них очень схожий психотип».

Поэтому, как пояснил Кагарлицкий, не исключено, что и Трамп мог вынашивать планы о встрече с Мадуро.

«Другое дело, почему это не состоялось. Дипломатические службы и службы протокола могли саботировать такую встречу. Не надо забывать, что Трамп не может просто распорядиться организовать встречу. Нужна подготовка, протокол. И аппарат может саботировать такие вещи, особенно если нет сильного нажима. Так что, возможно, у Трампа была такая идея, но не похоже, что она его сильно волновала», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк объяснил, мог ли Трамп готовиться к встрече с Мадуро.

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