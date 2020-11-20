Москва, , 13:02 — REGNUM Во время президентства главы Белого дома Дональда Трампа Латиноамериканский регион был не самым важным для Вашингтона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк.

«Вместе с тем Америка была заинтересована в общем поправении Латинской Америки. Это в принципе и произошло. В первую очередь это бразильский случай с Болсонару. В его лице Вашингтон нашел как геополитического, так и идеологического союзника, — отметил Костюк. — Конечно же, достаточно важными представляются отношения с Мексикой. Они непростые в силу взаимных проблем, связанных в частности с легализацией мексиканских мигрантов, с тем, что через территорию Мексики идет поток мигрантов из еще более бедных стран Южной Америки».

При этом Костюк отметил, что США все-таки не удалось поставить под вопрос жизнеспособность кубинского режима или добиться каких-то серьезных изменений на государственном уровне в Венесуэле или в Никарагуа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Болсонару пообещал кандидату в президенты США Джо Байдену защищать Амазонию от иностранного вмешательства силой оружия.

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