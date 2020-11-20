Бишкек, , 13:02 — REGNUM По распоряжению и. о. президента Киргизии Садыра Жапарова о помиловании осужденных из тюрем и колоний уже выпустили 230 заключенных. Об этом сообщили в госслужбе исполнения наказаний.

Еще 38 осужденным сократили сроки лишения свободы. В ближайшее время будет принято решение по остальным ходатайствам от заключенных.

В ведомстве отметили, что в секретариат по вопросам помилования при президенте Киргизии поступило более 1800 ходатайств о помиловании заключенных.