Кампала, , 13:01 — REGNUM Число жертв массовых акций протеста, вызванных задержанием кандидата в президенты Уганды Робертом Киагуланьи Ссентаму, выросло до 28 человек, сообщает 20 ноября со ссылкой на полицию Reuters.

По словам пресс-секретаря правоохранительных органов африканского государства Фреда Енанги, в общей сложности в ходе демонстраций были задержаны 577 человек, которых подозревают в нападениях и других преступлениях.

Напомним, выборы в Уганде запланированы на 14 января следующего года. Ссентаму, так же известный как Боби Вайн, был задержан за нарушение норм по борьбе с пандемией коронавируса после того, как попытался провести массовый митинг в центре города Масака.

После того как стало известно о задержании оппозиционного кандидата, на улицы крупных городов страны вышли его сторонники. Акции протеста сопровождались стычками с правоохранительными органами.