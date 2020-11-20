Москва, , 13:00 — REGNUM Высшие круги Республиканской партии США действительно могли занять достаточно жесткую позицию по вопросу о переговорах главы Белого дома Дональда Трампа с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк. Так он прокомментировал слова Мадуро о том, что Трамп намеревался начать с Боливарианской Республикой двусторонние переговоры, но эти попытки были сорваны американским истеблишментом.

«Это непростой вопрос с учетом того, что Трамп даже пошел на переговоры с руководителем Северной Кореи, — сказал Костюк. — Теоретически он мог бы сделать то же самое и в отношении Мадуро. Другой вопрос, что сам Трамп неоднократно заявлял о необходимости отстранения от власти нынешней венесуэльской администрации и лично Мадуро. Но мне представляется, что высшие круги Республиканской партии занимают достаточно жесткую позицию в отношении латиноамериканского социалистического сегмента».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мадуро заявил, что Дональд Трамп несколько раз хотел поговорить с ним, но «истеблишмент запретил ему делать это».

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