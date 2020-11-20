Баку, , 13:10 — REGNUM За прошедшие 24 часа российской авиацией на территорию Армении доставлено 33 единицы техники для военных РФ, участвующих в миротворческой миссии. Об этом 20 ноября сообщает Минобороны России.

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Уточняется, что 20 рейсами самолетов Ил-76 и Ан-124 «Руслан» в Ереван были доставлены личный состав подразделений российских миротворцев и техника, разгрузка которой была произведена военнослужащими РФ.

«В течение суток самолетами ВКС России в Армению было доставлено 33 единицы техники — бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, техника и имущество материально-технического обеспечения», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что с 10 ноября самолетами авиации России в Армению выполнено в общей сложности 226 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что в Нагорный Карабах с территории Армении за прошедший день вернулись еще 1235 беженцев.