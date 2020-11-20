20 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Иран не стал вмешиваться в войну в Нагорном Карабахе. И дело не только в том, что он не мог пустить в ход свое влияние в регионе, а еще и в том, что кампания Азербайджана по закреплению контроля над Нагорным Карабахом вызвала положительный отклик внутри многочисленного азербайджанского меньшинства, живущего на севере Ирана.

Станислав Тарасов, , 12:59 — REGNUM



Министерство обороны России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 23 ноября состоится визит в Москву министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Этот визит в российскую столицу станет для него четвертым только в этом году, что свидетельствует об интенсивности политико-дипломатического диалога между двумя странами. При этом очевидно, что каждое появление Зарифа в Москве тематически привязано, что не удивительно, учитывая, что Тегеран и Москва не только тесно сотрудничают в Сирии в формате астанинского процесса, но и регулярно проводят консультации по ряду актуальных региональных и международных вопросов, а также по многопрофильным двухсторонним отношениям.

Так происходит и на сей раз. Официально заявленная тематика переговоров включает ситуацию вокруг иранской ядерной программы, обстановку в Сирии, Афганистане и на Ближнем Востоке, а также, конечно, ситуацию в Нагорном Карабахе. Тем более что формируется сложная фоновая ситуация. Так, ранее глава Пентагона Кристофер Миллер заявил о сокращении американского контингента в Афганистане и в Ираке. США объявили о расширении санкционного списка против Ирана, в который включены девять физических лиц, включая иранского министра разведки Махмуда Алави, а также 49 компаний и организаций. Однако Тегеран заявил, что будет придерживаться обязательств в рамках «ядерной сделки», если следующую администрацию США возглавит Джозеф Байден, который обещал отменить экономические санкции против Ирана. Помимо того, Израиль нанес авиационные удары по целям на сирийской территории, связанным с иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс».

В целом для Ирана это сюжеты статического содержания. Но накануне в The New York Times появилось сообщение о том, что президент США Дональд Трамп намеревался организовать атаку на какой-то ядерный объект в Иране близ города Нетенз, где расположен комбинат по обогащению урана. Возможно, это просто информационный вброс, организованный политическими противниками Трампа. Но если представить, что такой удар пришелся бы по Ирану в момент разгара карабахской войны, трудно вообразить себе возможный дальнейший ход событий в масштабах всего региона. Вот почему надо полагать, что главной темой московских переговоров Зарифа могут стать результаты карабахской войны, заметно изменившие ситуацию в Закавказье, где сложилось новое геополитическое измерение. Если говорить о конкретном содержании этого процесса в иранском контексте, то они таковы.

Тегеран призывал воюющие Баку и Ереван к переходу к мирному урегулированию конфликта. Негативно оценивал появление на карабахском фронте сирийских наемников, а также фактора постоянного военного присутствия Анкары в Азербайджане, что, по мнению Ирана, «может привести к изменениям границ в регионе». Чтобы упредить такой ход событий, Тегеран предлагал создать своеобразный кавказский пакт: Россия — Иран — Турция. Речь шла о том, чтобы навести порядок в регионе без участия Запада. А если быть более точным, то Тегеран намекал на возможность рождения альянса с Москвой в противовес тендему Анкара — Баку. Иранские войска стали размещаться к северо-западу от границы по реке Аракс, а российские пограничники появились на границе Армении и Нагорного Карабаха. В этой связи Иран поддержал карабахское соглашение Россия-Азербайджан-Армения о прекращении войны и появлении в зоне конфликта российских миротворцев.

Дело еще и в том, в том, что, как пишет иранское издание Resalat, по ходу карабахской войны стали активизироваться иранские азербайджанцы, призывавшие Тегеран выступить на стороне Баку, чем могли бы воспользоваться «разного рода внерегиональные силы в своих корыстных интересах, особенно Израиль». Более того, полагает Resalat, в самом Иране есть и такие силы, которые считают, что «Тегерану придется стать участником карабахского конфликта, к чему стремится Анкара». С другой стороны, в стране хватает тех, кто связывает надежды со стабилизацией обстановки в Закавказье исключительно с появлением региональной подсистемы с участием России и, возможно, Турции. Так что визит Зарифа в Москву будет насыщенным и многообещающим по своим итогам.