Москва, , 12:59 — REGNUM В Кремле поддерживают заявления председателя СКР Александра Бастрыкина об ответственности за осквернение памяти погибших в годы Великой Отечественной войне. Об этом 20 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин, а также другие российские политики уже акцентировали внимание на том, что необходимо «всемерно противодействовать любым попыткам искажения этой памяти» и её сохранению.

«Можно только поддержать Бастрыкина в этих заявлениях. Действительно, нужно достаточно жестко наказывать по закону всех тех, кто это делает, по нашему закону», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что забвение решений Нюрнбергского процесса над лидерами нацистов грозит безопасности всего человечества. Долг всего мира — защищать итоги Суда народов.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил на законодательном уровне закрепить понятие о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

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