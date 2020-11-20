Москва, , 12:54 — REGNUM Проблемы российских регионов остаются в поле зрения президента Владимира Путина несмотря на сокращение количества поездок по стране. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 20 ноября журналистам.

Представителя Кремля спросили, действительно ли Путин планирует приехать в Томскую область в начале декабря для участия в открытии завода «Запсибнефтехим» компании «Сибур» и аэропорта в Тобольске. Такие сообщения появились в СМИ.

Песков ответил, что пока Кремль не сообщал о поездках главы государства, хотя всегда делает это своевременно. В этому году в связи с пандемией коронавируса интенсивность поездок снижена.

«Но не в ущерб работы президента с руководством региона и не в ущерб внимания президента к региональным проблемам», — подчеркнул Песков.