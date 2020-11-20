Москва, , 12:51 — REGNUM Оценка главы МИД КНР Ван И, назвавшего РФ и КНР «глобальными стабилизаторами» международным отношений справедлива и объективна, говорит депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

«75 лет спустя после окончания Второй Мировой войны только две державы-победительницы, Россия и Китай, остаются верны принципам, заложенным в основу послевоенного устройства — сотрудничеству, равноправию, невмешательству во внутренние дела друг друга», — отметила Панина, добавив, что тем временем попытки напомнить западным державам об этих принципах пока остаются тщетными.

«Атмосфера диалога разрушается, взаимовыгодные проекты объявляются «подрывом демократии» и облагаются все новыми и новыми санкциями. В борьбе за глобальное доминирование коллективный Запад идет по пути дестабилизации. На этом фоне пример России и Китая является единственно возможной альтернативой в развитии международных отношений», — констатировала Панина.

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